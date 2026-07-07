Ieri mattina, intorno alle 6:30, un uomo di circa 30 anni ha scagliato un oggetto contro l’edicola alla Stazione centrale, rompendo un espositore in plexiglass. L’uomo ha poi lasciato il luogo. Poco dopo, è tornato e ha continuato a comportarsi in modo agitato. La scena ha causato panico tra i presenti. La situazione si è calmata dopo l’intervento delle forze dell’ordine. La stazione ha poi ripreso la normale attività.

Prato, 7 luglio 2026 – Momenti di paura alla Stazione centrale, quando ieri mattina, intorno alle 6:30, un uomo di circa 30 anni ha dato in escandescenze, mandando in frantumi uno degli espositori in plexiglass dell’edicola davanti all’entrata. “Ci siamo affacciati - racconta Samuele, che lavora al Bar Italico, a sinistra dell’ingresso - e abbiamo visto i gadget e i portachiavi che vendeva il giornalaio tutti a terra, in un mare di schegge. Quell’uomo era entrato anche nel nostro locale ed appariva molto disturbato. Si è seduto al bancone e, nonostante avessi provato più volte a chiedergli cosa volesse ordinare, continuava a guardare nel vuoto. 🔗 Leggi su Lanazione.it

© Lanazione.it - Panico alla Stazione Uomo devasta l’edicola “Dopo poco è tornato Vogliamo tranquillità”

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