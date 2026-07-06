Paura alla stazione | esagitato danneggia edicola e semina il panico fra i pendolari

Da lanazione.it 6 lug 2026 | 🔊 Ascolta la notizia
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Questa mattina alle 6, un uomo straniero ha causato scompiglio alla stazione centrale, danneggiando alcuni espositori all’interno di un bar. Successivamente, ha seminato il panico tra i pendolari presenti, senza ulteriori dettagli su eventuali feriti o interventi delle forze dell’ordine. Non sono state fornite informazioni sulle motivazioni del gesto o sulla sua identità. La stazione è stata evacuata temporaneamente.

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Prato, 6 luglio 2026 –  Momenti di paura questa mattina intorno alle 6 per un uomo,  straniero, che ha creato il panico alla stazione centrale. L’uomo, completamente fuori di sé, ha prima danneggiato alcuni espositori che si trovano all’interno del bar. Poi è uscito e ha scaraventato a terra un espositore dell’edicola mandandolo in frantumi.   Il tutto è avvenuto mentre la stazione si stava popolando dei viaggiatori, molti pendolari, che dovevano prendere il treno.  Sul posto è intervenuta la polizia. L’uomo si sarebbe allontanato. . 🔗 Leggi su Lanazione.it

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