Tragedia in Canton Ticino uomo folgorato alla stazione | morto dopo una scarica elettrica

Nella serata di ieri, una persona ha perso la vita presso la stazione ferroviaria di Bellinzona a causa di una scarica elettrica. L’incidente è avvenuto nei pressi dei binari, e i soccorsi sono intervenuti immediatamente, ma non hanno potuto fare nulla per salvare l’uomo. La polizia ha avviato le indagini per chiarire le cause dell’accaduto.

Tragedia nella serata di ieri alla stazione ferroviaria di Bellinzona, dove un uomo ha perso la vita dopo essere rimasto folgorato.L’allarme è scattato poco prima delle 21.45. Secondo quanto comunicato dalla polizia cantonale, per cause che l’inchiesta dovrà chiarire, l’uomo è stato colpito da.🔗 Leggi su Quicomo.it Notizie correlate Tragedia sulle montagne del Canton Ticino: trovato morto un 73enne disperso nella notteRicerche scattate in serata tra Prugiasco e Acquarossa: l’uomo, residente nel Luganese, è stato individuato senza vita in un riale nella zona di... Bimbo di 2 anni trovato in piscina: rianimato sul posto, muore poco dopo. È tragedia in Canton TicinoUna terribile notizia arriva dal Canton Ticino, dal Luganese, dove ha perso la vita un bambino di soli due anni. Contenuti e approfondimenti Temi più discussi: Bimbo di 2 anni trovato in piscina: rianimato sul posto, muore poco dopo. È tragedia in Canton Ticino; Bambino di 2 anni morto in piscina: tragedia in Ticino; Un bambino di due anni muore annegato in piscina a Morcote sul Ceresio; Bimbo di due anni muore dopo il ritrovamento in una piscina privata: la tragedia in Canton Ticino. Tragedia in Canton Ticino, uomo folgorato alla stazione: morto dopo una scarica elettricaIntervento di polizia, pompieri e soccorsi poco prima delle 21.45: inutili i tentativi di salvargli la vita. In corso l’identificazione della vittima. quicomo.it Bimbo di 2 anni trovato in piscina: rianimato sul posto, muore poco dopo. È tragedia in Canton TicinoUna terribile notizia arriva dal Canton Ticino, dal Luganese, dove ha perso la vita un bambino di soli due anni. Una vicenda che continua a scuotere anche l’Italia: è avvenuta lo scorso 30 aprile, ma ... quicomo.it , : Nel gennaio 2025, a Riazzino, nel Canton Ticino, un ciclista svizzero di 59 an - facebook.com facebook