Dopo la pubblicazione del nuovo rapporto sul Meccanismo europeo di stabilità, che evidenzia pressioni economiche senza precedenti nell’eurozona, il governatore della Banca d’Italia ha sottolineato che la politica monetaria deve adattarsi a un’economia in continua evoluzione. Ha aggiunto che le prospettive future della regione continuano a essere molto fragili, richiedendo attenzione e flessibilità nelle decisioni monetarie.

All’indomani della pubblicazione delnuovo rapporto Mes, che ha messo in guardia contro lepressioni economiche “senza precedenti”dell’eurozona, oggi il governatore della Banca d’ItaliaFabio Panettatorna sul tema avvisando che le“prospettive” futuredella regione restano oltremodo“fragili”. Intervenendo alla Conferenza conclusiva del network ChaMP, l’economista sottolinea come, alla luce di siffatto problema,“la decisione di aumentare i tassi a giugno da parte dela Bce è stata presa” sulla base di una serie di scenari e teneva conto “di unribasso dei prezzi dell’energiaa seguito dei negoziati fra Usa e Iran“. Tuttavia irischi di inflazione al... 🔗 Leggi su Ildifforme.it

Segui gli aggiornamenti su Italia.

© Ildifforme.it - Panetta (Banca d’Italia): ‘Politica monetaria deve adattarsi ad economia in continua evoluzione’

? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video

Panetta (Bankitalia): Evitare costosa e dannosa spirale prezzi-salari

Notizie e thread social correlati

Banca d’Italia, monito di Panetta: “Il Pil italiano ha meno slancio”Il Governatore della Banca d’Italia ha segnalato che il prodotto interno lordo italiano mostra un minor slancio rispetto al passato.

Panetta (Banca d’Italia): ‘IA sarà decisiva per il futuro produttivo, ma servono investimenti pubblici’Il governatore della Banca d’Italia ha affermato che l'intelligenza artificiale sarà fondamentale per il futuro produttivo del paese.

Temi più discussi: Conferenza La finanza per l'innovazione e l'intelligenza artificiale come leve per lo sviluppo - Intervento del Governatore Fabio Panetta; Banca d’Italia su IA e finanza a sostegno delle imprese - DB; BCE, Panetta: politica monetaria eviti di impegnarsi in un percorso predeterminato; Bankitalia, Panetta: Per l'intelligenza artificiale servono investimenti ingenti e capitali pazienti.

Le prospettive dell'eurozona restano fragili e la BCE deve agire con prudenza. Il governatore della Banca d'Italia, Fabio Panetta, invita a evitare percorsi prestabiliti nella politica monetaria e avverte: replicare i maxi rialzi dei tassi del 2022 sarebbe un errore, p x.com

ECB i inflacija: Panetta objašnjava zašto nije 2026.Fabio Panetta, governatore della Banca d'Italia, mette in guardia la Bce: non ripetere gli errori del 2026 e valutare con attenzione gli attuali shock sui prezzi. notizie.it

Bce e inflazione: Panetta spiega perché non siamo nel 2026Fabio Panetta, governatore della Banca d'Italia, mette in guardia la Bce: non ripetere gli errori del 2026 e valutare con attenzione gli attuali shock sui prezzi. notizie.it