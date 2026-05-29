Il governatore della Banca d’Italia ha affermato che l'intelligenza artificiale sarà fondamentale per il futuro produttivo del paese. Tuttavia, ha evidenziato che il suo sviluppo richiede investimenti pubblici, perché attualmente l’adozione è ostacolata da costi elevati e carenze di competenze tecniche. Secondo le stime, l’IA potrebbe rappresentare una leva significativa per migliorare la produttività, ma sono necessari interventi pubblici per superare le criticità attuali.

Secondo il governatore della Banca d'Italia, l'intelligenza artificiale sarà la leva decisiva per rilanciare la produttività italiana, ma il suo enorme potenziale si scontra con limiti strutturali, come costi e mancanza di competenze tecniche. Per superare questi ostacoli, è fondamentale che il legislatore intervenga per garantire investimenti e sostegno pubblico. Da non dimenticare poi che il futuro del nostro Paese è inscindibilmente legato alla capacità di offrire opportunità di impiego ai giovani, soprattutto in considerazione della diminuzione della popolazione in età da lavoro La tecnologia sarà ilterreno decisivo”della sfida che è di fronte all’economia italiana, perchéintelligenza artificiale, robotica e altre innovazioni stanno ridisegnando i processi produttivi“. 🔗 Leggi su Ildifforme.it

© Ildifforme.it - Panetta (Banca d’Italia): ‘IA sarà decisiva per il futuro produttivo, ma servono investimenti pubblici’

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