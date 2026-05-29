Banca d’Italia monito di Panetta | Il Pil italiano ha meno slancio

Da tv2000.it 29 mag 2026 | 🔊 Ascolta la notizia
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Il Governatore della Banca d’Italia ha segnalato che il prodotto interno lordo italiano mostra un minor slancio rispetto al passato. Nella relazione annuale, ha anche chiesto un intervento rapido e coordinato a livello europeo.

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Monito del Governatore della Banca d’Italia Panetta: “Il Pil italiano ha meno slancio” e nella sua relazione annuale esorta l’Europa a mostrare rapidità e unità. Servizio di Augusto Cantelmi TG2000. 🔗 Leggi su Tv2000.it

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Banca dItalia, monito di Panetta: Il Pil italiano ha meno slancio

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