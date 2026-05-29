Banca d’Italia monito di Panetta | Il Pil italiano ha meno slancio

Il Governatore della Banca d’Italia ha segnalato che il prodotto interno lordo italiano mostra un minor slancio rispetto al passato. Nella relazione annuale, ha anche chiesto un intervento rapido e coordinato a livello europeo.

Monito del Governatore della Banca d’Italia Panetta: “Il Pil italiano ha meno slancio” e nella sua relazione annuale esorta l’Europa a mostrare rapidità e unità. Servizio di Augusto Cantelmi TG2000. 🔗 Leggi su Tv2000.it

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Banca dItalia, monito di Panetta: Il Pil italiano ha meno slancio

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Il monito di Panetta: "Il Pil italiano ha meno slancio, rischi dal conflitto nel Golfo". Sull'Europa: "Mostri più rapidità e unità"Il governatore della Banca d’Italia ha osservato che il Pil italiano mostra meno slancio e ha segnalato rischi legati al conflitto nel Golfo.

I timori di Panetta e il monito al governoIeri pomeriggio, durante una trasmissione televisiva, si è assistito a un momento di tensione tra le forze politiche presenti in Parlamento.

Temi più discussi: Europa a rischio deserto industriale, il monito di Orsini (Confindustria); Lagarde: Proteggere l’indipendenza delle banche centrali dai governi. Serve a tutelare la moneta; Il monito di Leone sulle big tech, il potere nelle mani di pochi; Cremonesi sempre più risparmiatori: depositi oltre gli 11 miliardi di euro.

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