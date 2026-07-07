Pamela Genini rottura tra Francesco Dolci e l' avvocato Isabella Colombo è un caso | mistero sulla rinuncia

Notizia in breve

L’avvocato Isabella Colombo ha interrotto la difesa di Francesco Dolci, indagato per la profanazione della tomba di Pamela Genini e bancarotta fraudolenta. La decisione è stata comunicata senza ulteriori dettagli sulla motivazione. Dolci rimane sotto indagine, mentre la procura ha confermato il cambio di difensore. Nessun’altra informazione è stata resa nota riguardo a eventuali sviluppi o motivazioni ufficiali.