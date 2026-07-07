Pamela Genini rottura tra Francesco Dolci e l' avvocato Isabella Colombo è un caso | mistero sulla rinuncia
L’avvocato Isabella Colombo ha interrotto la difesa di Francesco Dolci, indagato per la profanazione della tomba di Pamela Genini e bancarotta fraudolenta. La decisione è stata comunicata senza ulteriori dettagli sulla motivazione. Dolci rimane sotto indagine, mentre la procura ha confermato il cambio di difensore. Nessun’altra informazione è stata resa nota riguardo a eventuali sviluppi o motivazioni ufficiali.
L’avvocata Isabella Colombo lascia la difesa di Francesco Dolci, indagato per la profanazione della tomba di Pamela Genini e per bancarotta fraudolenta. Al suo posto un collega del Foro di Milano, accanto all’avvocata Eleonora Prandi. Contrasto sulla versione dei fatti: entrambi sostengono di aver interrotto per primi il rapporto. Pamela Genini, novità per la difesa di Francesco Dolci Si registra uno scossone nel fronte legale di Francesco Dolci, il 41enne di Sant’Omobono Terme unico indagato per la profanazione della tomba di Pamela Genini e coinvolto anche in un’indagine per bancarotta fraudolenta. L’avvocata Isabella Colombo, entrata per ultima nel team di difesa, non assiste più l’imprenditore edile. 🔗 Leggi su Virgilio.it
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