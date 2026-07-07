L'avvocata Isabella Colombo ha deciso di rinunciare alla nomina nel team legale di un uomo di 41 anni di Sant’Omobono Terme. Tuttavia, lui ha dichiarato di aver revocato personalmente la nomina. La relazione tra i due professionisti si è interrotta, segnando una rottura tra loro. Non sono stati forniti dettagli su le ragioni di questa decisione o sulle modalità con cui si è conclusa la collaborazione.

È rottura, tra Francesco Dolci e l'avvocata Isabella Colombo. Entrata per ultima nel team legale del 41enne di Sant’Omobono Terme, unico indagato per la profanazione della salma di Pamela Genini e ora coinvolto anche in un'indagine per bancarotta fraudolenta, Colombo verrà sostituita da un collega del Foro di Milano, che affiancherà l’avvocata Eleonora Prandi, accanto all'impresario dall'inizio. Colombo aveva assunto la difesa di Dolci il 27 maggio, il giorno prima dell’udienza davanti al Tribunale del Riesame, a cui il 41enne aveva fatto ricorso per contestare la validità dei sequestri fatti dai carabinieri nella sua proprietà. 🔗 Leggi su Bergamo.corriere.it

© Bergamo.corriere.it - Francesco Dolci, l'avvocata Isabella Colombo rinuncia alla nomina. Lui: «No, l'ho revocata io»

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