Cosa vedere su Sky e NOW nel 2026 e 2027 | Da X Factor agli 883 tutti gli annunci

Nel 2026 e 2027, Sky e NOW proporranno nuove stagioni di programmi come X Factor e serie come The Last of Us 3. Sono previste anche nuove produzioni, tra cui il film Gucci diretto da Muccino. Tra le novità ci sono anche speciali dedicati agli 883, e programmi che copriranno vari generi e generazioni, dal musicale al drammatico, con un'ampia offerta di titoli e anteprime.

Svelati i palinsesti ufficiali di Sky e NOW: da Nord Sud Ovest Est sugli 883 a The Last of Us 3 e il film Gucci di Muccino, tutti i titoli e le novità per il 20262027. Il grande spettacolo televisivo. su un palco. La location è quella esclusiva del Teatro Lirico Giorgio Gaber di Milano, dove Sky e NOW hanno presentato quello che ci aspetta per la prossima stagione, 20262027, tra serie tv, film e show, conferme, ritorni e novità assolute tutte da scoprire. "Tantissime novità, tantissimi ritorni, tantissime sorprese" sono state le prime parole pronunciate sul palco, con enfasi sulle "storie che restano nella memoria", "legate alla realtà e che si sviluppano nella parte creativa". 🔗 Leggi su Movieplayer.it

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