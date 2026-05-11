Alessandro Gassmann e Claudia Pandolfi in Versilia | dal set della nuova serie Sky alla cena al ristorante

Due attori sono stati avvistati in una località della Versilia, dove si trovano per le riprese di una nuova serie televisiva trasmessa da Sky. Dopo aver terminato le riprese, si sono recati in un ristorante della zona, dove sono stati accolti dal personale con un saluto di benvenuto. Durante la serata, uno degli attori ha rivolto alcune parole di ringraziamento ai presenti, mentre l’altra ha scherzato con il personale.

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Viareggio, 11 maggio 2026 - “Buonasera benvenuti, siamo onorati di avervi qua stasera”. Pandolfi: “Grazie, ma aspetta di conoscerci prima .!”. È con questo scambio ironico e spontaneo che Lorenzo Tosi, titolare del ristorante La Risacca di Lido di Camaiore, ha raccontato sui social l’incontro con Alessandro Gassmann e Claudia Pandolfi, ospiti del locale nei giorni delle riprese della nuova serie tv ‘Il sospetto’. La nuova serie di Sky. La presenza degli attori in Versilia è legata alle riprese della nuova serie thriller ‘Il sospetto’, realizzata da Sky Studios insieme a Paco Cinematografica e Zucco Film, in collaborazione con Toscana Film Commission.🔗 Leggi su Lanazione.it © Lanazione.it - Alessandro Gassmann e Claudia Pandolfi in Versilia: dal set della nuova serie Sky alla cena al ristorante ? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video Notizie correlate Leggi anche: Guerrieri: la nuova serie con Alessandro Gassmann in onda su Rai 1 Luca Argentero insieme alla moglie nella nuova serie Sky: “Ci siamo innamorati sul set”Prima di rivederlo ancora una volta con il camice in Doc - Nelle tue mani, Luca Argentero si trasforma ancora una volta e in Avvocato Ligas indossa... Argomenti più discussi: Il sospetto arriva a Viareggio: Alessandro Gassmann e Claudia Pandolfi sul set della nuova serie – Tutte le location; Grandi pulizie al Palazzetto. Tutto merito della fiction; David di Donatello: la festa che non c’è; A Storie al bivio tra gli ospiti Patrizia Mercolino, la mamma del piccolo Domenico Caliendo. Viareggio set della nuova serie Sky Il sospetto con Claudia Pandolfi e Alessandro Gassmann. Riprese dal 20 aprile per circa due mesi. #SerieTV #Sky #CastingNews Tutti i dettagli nell’articolo su Casting News castingnews.eu/magazine/2026/… via @C x.com