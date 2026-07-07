Il Comune di Bondeno ha approvato una delibera che stabilisce nuovi criteri per l’uso delle palestre comunali durante l’anno 2026-2027. La decisione, presa dalla giunta il 2 luglio, riguarda le modalità di accesso, i punteggi e gli orari per l’utilizzo degli impianti in orario extrascolastico. La riforma mira a regolamentare l’uso degli spazi sportivi comunali per la prossima stagione.

Il Comune di Bondeno pianifica la ripartenza dello sport locale per la nuova stagione 2026-2027 grazie ad una delibera approvata il 2 luglio dalla giunta del sindaco Simone Saletti, che definisce regole, punteggi e orari per l’uso delle palestre comunali in orario extrascolastico. L’obiettivo principale è valorizzare al massimo gli impianti del territorio, promuovere stili di vita sani e dare una spinta decisiva al settore giovanile e all’avviamento allo sport. Per gestire le richieste in modo equo ed evitare sovrapposizioni di orari, l’amministrazione utilizzerà una graduatoria basata su un punteggio massimo di 70 punti, che premierà il radicamento e la storia delle varie associazioni. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

© Ilrestodelcarlino.it - Palestre comunali, nuovi criteri per l’utilizzo annuale

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