Abbandono dei rifiuti | Tolleranza zero Arrivano altre 20 fototrappole
L’amministrazione comunale di Minturno ha annunciato l’installazione di 20 nuove fototrappole per contrastare l’abbandono illecito di rifiuti. La decisione si inserisce in una strategia di tolleranza zero contro chi inquina e provoca danni all’ambiente. Le fototrappole saranno posizionate in diverse zone della città, con l’obiettivo di rafforzare i controlli e individuare rapidamente chi lascia rifiuti in modo abusivo.
“Tolleranza zero contro chi inquina”. Pugno duro dell’amministrazione comunale di Minturno che annuncia l’arrivo di 20 nuove fototrappole che andranno a rafforzare in modo significativo il sistema di controllo del territorio contro l’abbandono illecito dei rifiuti.“Si tratta di uno strumento.🔗 Leggi su Latinatoday.it
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