Abbandono dei rifiuti | Tolleranza zero Arrivano altre 20 fototrappole

L’amministrazione comunale di Minturno ha annunciato l’installazione di 20 nuove fototrappole per contrastare l’abbandono illecito di rifiuti. La decisione si inserisce in una strategia di tolleranza zero contro chi inquina e provoca danni all’ambiente. Le fototrappole saranno posizionate in diverse zone della città, con l’obiettivo di rafforzare i controlli e individuare rapidamente chi lascia rifiuti in modo abusivo.

“Tolleranza zero contro chi inquina”. Pugno duro dell’amministrazione comunale di Minturno che annuncia l’arrivo di 20 nuove fototrappole che andranno a rafforzare in modo significativo il sistema di controllo del territorio contro l’abbandono illecito dei rifiuti.“Si tratta di uno strumento.🔗 Leggi su Latinatoday.it

Notizie correlate

Leggi anche: Nuove fototrappole in città, il sindaco Caserta: "Tolleranza zero contro l'abbandono illecito dei rifiuti"

Sant’Antimo, tolleranza zero contro l’abbandono dei rifiutiTorre Annunziata, Banco alimentare e sostegno alle famiglie con disagio economico.

Aggiornamenti e contenuti dedicati

Temi più discussi: Foggia, stretta contro l’abbandono dei rifiuti: Tolleranza zero, controlli e sanzioni in arrivo; APRILE TOLLERANZA Foggia, è guerra contro l’abbandono dei rifiuti. Aprile: È finita la stagione della tolleranza; La pacchia è finita, fototrappole incastrano i foggiani incivili: Basta scuse e zone franche; Cernobbio, otto multe in un giorno per abbandono di rifiuti e anche il sindaco controlla i sacchi.

Abbandono dei rifiuti: Tolleranza zero. Arrivano altre 20 fototrappoleTolleranza zero contro chi inquina. Pugno duro dell’amministrazione comunale di Minturno che annuncia l’arrivo di 20 nuove fototrappole che andranno a rafforzare in modo significativo il sistema di ... latinatoday.it

APRILE TOLLERANZA Foggia, è guerra contro l’abbandono dei rifiuti. Aprile: È finita la stagione della tolleranzaFototrappole attive sul territorio cittadino stanno già documentando comportamenti incivili e permettendo l’avvio dei primi procedimenti ... statoquotidiano.it

I luoghi dell'abbandono - facebook.com facebook