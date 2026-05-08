Stretta contro l’abbandono dei rifiuti | fototrappole e controlli della polizia municipale

La Polizia Municipale di Capua intensifica i controlli per prevenire l’abbandono dei rifiuti e gli sversamenti illeciti. Sono stati installati dispositivi di videosorveglianza, come fototrappole, per monitorare le zone più a rischio. L’attività di controllo coinvolge pattuglie che verificano il rispetto delle norme sul conferimento dei rifiuti, con sanzioni previste per chi viola le disposizioni. L’obiettivo è ridurre i fenomeni di abbandono illecito nel territorio cittadino.

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Prosegue l’attività di controllo del territorio da parte del Corpo della Polizia Municipale di Capua per contrastare il fenomeno dell’errato conferimento dei rifiuti e degli sversamenti abusivi sul territorio cittadino.È quanto emerge dal report ufficiale trasmesso dal comandante della Polizia.🔗 Leggi su Casertanews.it Notizie correlate Tolleranza zero contro l’abbandono dei rifiuti, raffica di controlli della polizia localeOltre sessanta le sanzioni, monitoraggi quotidiani su tutto il territorio e verifiche sui possibili evasori della Tari a tutela del decoro urbano e... Leggi anche: Telecamere e fototrappole contro l’abbandono di rifiuti Contenuti e approfondimenti Temi più discussi: Fumo, verso la stretta: +5 euro a pacchetto. In 4 anni quasi raddoppiato uso di e-cig; Negozi, via libera alla nuova legge del Veneto: stretta sui centri commerciali; Differenziata da record, ma ora Siniscola passa alle maniere forti contro gli incivili; Rtp telegiornale del 5 maggio 2026 - RTP. Stretta contro l’abbandono dei rifiuti: fototrappole e controlli della polizia municipaleIdentificati cittadini per errato conferimento e una persona sorpresa ad abbandonare un materasso. Il comandante Mollo: Controlli costanti per difendere ambiente e decoro urbano ... casertanews.it Stretta contro l’abbandono dei rifiutiIl Comune ha infatti avviato una collaborazione con De Vizia Transfer S.p.A., la società che gestisce la raccolta rifiuti in città che introduce una novità sostanziale: personale incaricato con qualif ... rivieratime.news Stretta della Salis sulla sicurezza. In città compaiono sempre più scritte contro l’adunata degli «assassini». Don Farinella, sacerdote in prima linea per gli immigrati, sbatte la porta in faccia ai partecipanti del raduno. - facebook.com facebook L’agenda stretta del segretario Usa a Roma: vedrà Tajani, Salvini resta escluso x.com