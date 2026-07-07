Palermo adesivi contro il racket nel quartiere Uditore | Se chiederete il pizzo vi denunceremo
Nel quartiere Uditore-Passo di Rigano a Palermo sono comparsi centinaia di adesivi anonimi. La scritta invita i boss mafiosi scarcerati a non chiedere il pizzo, minacciando di denunciarli se lo faranno. Gli adesivi sono stati affissi questa mattina e si rivolgono direttamente ai mafiosi condannati per associazione mafiosa che sono stati recentemente scarcerati.
ABBONATI A DAYITALIANEWS Messaggio rivolto ai boss mafiosi scarcerati. Centinaia di cartoline adesive anonime sono apparse nella mattinata di oggi nel quartiere Uditore-Passo di Rigano, a Palermo, con un chiaro messaggio indirizzato ai boss condannati per associazione mafiosa e tornati in libertà. Sui manifesti si legge: “Bentornati, ci auguriamo che il carcere vi abbia rieducati. Tuttavia, se proverete a chiedere il pizzo, noi vi denunceremo e voi tornerete in carcere.” Adesivi affissi nei punti più visibili del quartiere. Le cartoline sono state collocate in piazze, sui pali dell’illuminazione pubblica, sulle cabine elettriche e in altri punti strategici del quartiere, in modo da rendere il messaggio ben visibile ai residenti e a chi attraversa la zona. 🔗 Leggi su Dayitalianews.com
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