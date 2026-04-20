Mafia droga e racket nel mandamento di Brancaccio | 32 fermi a Palermo

Nella giornata di oggi, a Palermo, forze dell’ordine hanno eseguito 32 provvedimenti di fermo nei confronti di persone sospettate di essere coinvolte in attività di mafia, droga e racket nel mandamento di Brancaccio. L’operazione ha portato all’arresto di individui ritenuti legati a queste attività illecite, con alcune misure di fermo emesse da autorità giudiziaria. Le indagini proseguono per approfondire i ruoli di ciascuno nel gruppo criminale.

Carabinieri e polizia hanno eseguito 32 provvedimenti di fermo a Palermo nel mandamento mafioso di Brancaccio. Gli investigatori, coordinati dal procuratore Maurizio de Lucia, contestano ai fermati, a vario titolo, i reati di associazione mafiosa, traffico e spaccio di stupefacenti ed estorsione aggravata. La principale novità emersa nell’indagine è che i boss di Brancaccio avevano messo le mani sul business delle case vendute alle aste giudiziarie, grazie anche all’aiuto di un consulente insospettabile, una sorta di broker di cosa nostra al servizio del mandamento che fu dei fratelli Graviano ma anche delle altre cosche cittadine. Tra i...🔗 Leggi su Lapresse.it

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