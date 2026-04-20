Mafia 32 fermi a Palermo | droga e racket nel mandamento di Brancaccio

Nella notte, forze dell'ordine hanno arrestato 32 persone nel quartiere di Brancaccio a Palermo. Gli uomini delle forze di polizia e dei carabinieri hanno eseguito i fermi nell’ambito di un'operazione contro attività legate alla droga e al racket. L'operazione coinvolge diverse zone del mandamento mafioso, che da tempo è al centro di indagini su reati di natura criminale.

Carabinieri e polizia hanno eseguito questa notte 32 provvedimenti di fermo a Palermo nel mandamento mafioso di Brancaccio. Gli investigatori, coordinati dal procuratore Maurizio de Lucia, contestano ai fermati, a vario titolo, i reati di associazione mafiosa, traffico e spaccio di stupefacenti ed estorsione aggravata. Tra i fermati c’è uno scarcerato eccellente, il boss Nino Sacco, che stava ricostruendo il mandamento nella zona Sud della città, falcidiato dalle precedenti operazioni antimafia. Dalle indagini è emerso anche che, dopo anni di silenzio e connivenza, qualche commerciante ha deciso di denunciare i suoi estorsori. I boss puntavano al business delle case all’asta.🔗 Leggi su Lapresse.it

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