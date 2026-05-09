Durante l’ultima puntata di SmackDown, un segmento ha causato scompiglio sul set, coinvolgendo direttamente Paige, che è stata costretta a ricevere punti di sutura sulla testa. La scena ha suscitato preoccupazioni tra il pubblico e il personale presente. L’incidente ha interrotto la trasmissione, lasciando i presenti in attesa di ulteriori aggiornamenti sulle condizioni della wrestler.

Paige ha lasciato l’ultima puntata di SmackDown con molto più di una semplice apparizione di successo: è uscita dallo show con una ferita alla testa e diversi punti di sutura. Dopo la fine della diretta, la WWE Women’s Tag Team Champion ha condiviso sui social alcune immagini che mostravano il sangue scorrerle sul volto, oltre alle foto del momento in cui veniva medicata nel backstage. Nonostante tutto, Paige ha affrontato la situazione con ironia, citando Nia Jax nel suo post: “Quindi @LinaFanene ha detto: ‘bentornata st***za’”. Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Saraya Bevis (@saraya) L’infortunio è avvenuto durante un segmento estremamente caotico che ha coinvolto diverse coppie della divisione femminile WWE.🔗 Leggi su Zonawrestling.net

© Zonawrestling.net - WWE: Segmento fuori controllo a SmackDown, Paige costretta ai punti di sutura

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