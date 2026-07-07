Paestum nell' oasi di Legambiente riemerge una coppa di plastica di un gelato | è degli anni ' 70
Durante un’operazione di pulizia nell’oasi di Paestum, i volontari di Legambiente hanno trovato una coppetta di plastica di un gelato risalente agli anni Settanta. La coppa era sepolta nel terreno e risale a più di cinquant’anni fa. La plastica è stata recuperata e rimossa dall’area. Non sono stati segnalati altri rifiuti o oggetti di particolare interesse nel corso dell’intervento.
Una vecchia coppetta di gelato rimasta sepolta, per cinquant'anni o forse più, è stata ritrovata nell’oasi di Paestum durante l'intervento di pulizia dei volontari di Legambiente. Sebbene ricoperto di terriccio, il materiale plastico di cui era fatta la coppetta, si è conservato quasi integro. Il gelato, Coppa Olimpia di Algida, come ancora si legge sulla confezione, è stato in produzione tra gli anni 60 e gli inizi degli anni '80, protagonista anche di un famoso "Carosello" nel 78. Un piccolo oggetto che ha lasciato sorpresi anche i volontari ambientalisti. Un simbolo enorme di come i rifiuti abbandonati possono restare nell’ambiente per decenni e trasformarsi nell’eredità lasciata a chi verrà dopo di noi. 🔗 Leggi su Salerno.corriere.it
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