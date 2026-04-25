Nella zona protetta della Palude del Conte, nel Salento, la polizia locale ha multato 40 automobilisti coinvolti in corse in moto all’interno dell’oasi. L’intervento delle forze dell’ordine ha portato anche alla confisca di alcuni veicoli e all’applicazione di sanzioni amministrative. Contestualmente, Legambiente si è rivolta al tribunale per segnalare i comportamenti illeciti e la possibile minaccia ambientale derivante da queste attività.

? Cosa sapere Polizia locale multa 40 automobilisti per corse in moto nella riserva Palude del Conte.. Legambiente presenta esposto alla Procura di Lecce contro Regione Puglia e Comune di Porto Cesareo.. Oltre 40 automobilisti multati dalla polizia locale a Porto Cesareo dopo che motociclisti hanno trasformato la riserva Palude del Conte e Duna Costiera in un circuito per gare di motocross ad alta velocità. L’inciviltà ambientale ha colpito duramente uno dei polmoni ecologici più preziosi del Salento. All’interno dell’area protetta, dove la biodiversità dovrebbe essere preservata, il rumore dei motori e la presenza di veicoli hanno calpestato la fragilità di un ecosistema unico.🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - Salento, raid di moto nell’oasi: 40 multe e Legambiente al tribunale

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