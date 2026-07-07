Osio Sotto restyling di design in municipio per un’esperienza civica più smart intuitiva e digitale

Sabato 4 luglio, durante la Notte Bianca, è stato tagliato il nastro per l’apertura del nuovo municipio di Osio Sotto. L’edificio è stato oggetto di un intervento di rinnovamento che ha portato a un restyling di design. L’obiettivo è rendere l’esperienza civica più smart, intuitiva e digitale, con spazi aggiornati e moderni. La cerimonia ha segnato la fine dei lavori di ristrutturazione.

Con il taglio del nastro di sabato 4 luglio durante la storica Notte Bianca, Osio Sotto ha inaugurato il suo nuovo Palazzo municipale, al termine di un importante intervento di rinnovamento. Non più solo sede amministrativa ma uno spazio capace di raccontare il territorio, accogliere le persone e rappresentare il valore della comunità. Design e qualità hanno guidato i lavori di riqualificazione, diventando parte integrante del servizio pubblico. L’intervento, del valore di 250.000 euro sostenuto anche dal Pnrr, nasce dalla volontà dell’Amministrazione comunale di ripensare completamente l’esperienza del cittadino all’interno del Municipio. “Abbiamo scelto di investire nella bellezza perché il Municipio è il volto della sua comunità. 🔗 Leggi su Bergamonews.it

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