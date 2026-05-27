HoReCa smart | il digitale rivoluziona l’esperienza a tavola
Le tecnologie digitali stanno trasformando l’esperienza nei ristoranti, introducendo strumenti interattivi come stoviglie smart e packaging intelligente. Questi dispositivi permettono di monitorare la temperatura dei cibi, fornire informazioni sulla provenienza e facilitare l’ordinazione attraverso sistemi digitali. Le stoviglie con sensori e i packaging dotati di codici QR consentono ai clienti di accedere a dettagli sui piatti e sulle modalità di conservazione, migliorando la comunicazione tra ristorante e cliente.
? Punti chiave Come cambierà l'esperienza al ristorante grazie alle nuove tecnologie interattive?. Cosa permetteranno di scoprire le stoviglie smart e il packaging intelligente?. Chi guiderà il dialogo tra centri di ricerca e imprese HoReCa?. Come influirà il digitale sulla valorizzazione dei prodotti tipici locali?.? In Breve Evento giovedì 28 maggio ore 10:30 presso Campus Scienze e Tecnologie Università di Parma. Partecipano Mattia Grillini, Alessandra Mora e Donato Leone insieme a esperti accademici. Beatrice Biasini, Daniel Milanes e Alberto Petronis presentano i risultati scientifici dei dipartimenti. Innovazioni su UniPlate, packaging smart e sondaggi sulla comunicazione per il settore HoReCa. 🔗 Leggi su Ameve.eu
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