HoReCa smart | il digitale rivoluziona l’esperienza a tavola

Notizia in breve

Le tecnologie digitali stanno trasformando l’esperienza nei ristoranti, introducendo strumenti interattivi come stoviglie smart e packaging intelligente. Questi dispositivi permettono di monitorare la temperatura dei cibi, fornire informazioni sulla provenienza e facilitare l’ordinazione attraverso sistemi digitali. Le stoviglie con sensori e i packaging dotati di codici QR consentono ai clienti di accedere a dettagli sui piatti e sulle modalità di conservazione, migliorando la comunicazione tra ristorante e cliente.