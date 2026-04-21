Milano Design Week 2026 Ploom firma Feel the Aura | l’esperienza immersiva che ridefinisce il dialogo tra design e percezione

Alla Milano Design Week 2026, tra le esposizioni e le installazioni, si distingue l’intervento di Ploom con “Feel the Aura”. Si tratta di un’esperienza immersiva volta a coinvolgere i sensi dei visitatori, creando un nuovo modo di percepire il design attraverso sensazioni tattili e visive. L’installazione si presenta come un punto di riferimento per chi vuole esplorare le relazioni tra oggetto e percezione sensoriale.

Alla Milano Design Week 2026, dove ogni progetto è chiamato a superare il confine tra forma e significato, Ploom torna a Milano con una proposta che non si limita a occupare uno spazio, ma costruisce una narrazione coerente e stratificata attorno al concetto di esperienza, trasformando il design in un linguaggio capace di coinvolgere i sensi in modo diretto e consapevole. Dal 21 al 26 aprile, nel cuore del Brera Design District, in Via delle Erbe 2A, prende forma “FEEL THE AURA”, un progetto che si inserisce perfettamente nel tema “Be the Project”, traducendolo in un percorso in cui il focus si sposta progressivamente dall’oggetto alla persona, dall’osservazione alla percezione.🔗 Leggi su Panorama.it © Panorama.it - Milano Design Week 2026, Ploom firma “Feel the Aura”: l’esperienza immersiva che ridefinisce il dialogo tra design e percezione Notizie correlate Leggi anche: ISIA Research – New Design for a New World: il design come laboratorio del futuro alla Milano Design Week 2026 Milano Design Week 2026 quattro tappe imperdibili tra materia arte e designQuando la primavera risveglia Milano, la città si trasforma in un palcoscenico globale dove creatività, industria e visioni future si fondono in un... Contenuti e approfondimenti Temi più discussi: Le 16 installazioni da non perdere alla Milano Design Week 2026 secondo AD, date e calendario; Milano Design Week 2026: come funziona davvero quest’anno, raccontato da chi ci lavora; Tutto il cibo del Fuorisalone. Lista in aggiornamento degli eventi food alla Milano Design Week 2026; Cosa vedere al Fuorisalone: gli eventi da non perdere alla Milano Design Week 2026. Milano Design Week 2026, cosa vedere? Installazioni e mostre del Fuorisalone: guida agli eventi da non perdereLa Milano Design Week 2026 torna a trasformare la città meneghina nella capitale della creatività: da lunedì 20 a domenica 26 aprile 2026, nella settimana del Salone del Mobile (aperto al pubblico all ... mentelocale.it Milano Design Week 2026, Ploom firma Feel the Aura: l’esperienza immersiva che ridefinisce il dialogo tra design e percezioneAlla Milano Design Week 2026, Ploom presenta Feel the Aura: un’installazione immersiva a Brera che unisce design, tecnologia e sensi in un’esperienza evoluta. panorama.it Fuorisalone 2026, Milano Design Week: Plinio il Giovane incontra The Queen’s Hat Exhibition, quando il design si porta in testa - https://www.ilmetropolitano.it/2026/04/20/fuorisalone-2026-milano-design-week-plinio-il-giovane-incontra-the-queens-hat-exhibit facebook Dal 21 al 26 aprile torna la Milano Design Week, e con lei decine di appuntamenti dedicati all'arte e alla contemporaneità, anche in chiave enogastronomica x.com