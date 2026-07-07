Stefano Cori Orsato è stato nominato nuovo designatore arbitrale per la Serie A e la Serie B, sostituendo Gianluca Rocchi. La nomina è stata comunicata ufficialmente e Orsato assume il ruolo di responsabile delle designazioni arbitrali per le due categorie. La decisione riguarda tutte le partite di campionato e coppe nazionali sotto la sua supervisione. La nomina si inserisce in un cambio di incarico nel settore arbitrale.

di Stefano Cori Orsato diventa il nuovo designatore arbitrale per la Serie A e la Serie B, prende così il posto che era di Gianluca Rocchi. Daniele Orsato prende il posto di Gianluca Rocchi. L’ex arbitro è stato nominato nuovo responsabile della CAN, la Commissione Arbitri Nazionale che si occupa delle designazioni per Serie A e Serie B. La nuova commissione sarà completata da Luca Banti, Gabriele Gava, Antonio Danilo Giannoccaro, Ciro Carbone e Alessandro Giallatini. LEGGI ANCHE: LE ULTIMISSIME SULL’INTER Il 50enne ex arbitro internazionale, dopo un solo anno alla guida degli arbitri di Serie C, prende il posto di Gianluca Rocchi, autosospesosi dopo la nota vicenda giudiziaria che lo vede indagato dalla Procura di Milano Orsato è stato nominato dal Comitato Nazionale dell’Aia su indicazione del neo Direttore Tecnico Domenico Messina. 🔗 Leggi su Internews24.com

© Internews24.com - Orsato al posto di Rocchi, sarà lui il designatore per Serie A e Serie B!

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