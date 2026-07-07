Daniele Orsato nuovo designatore di Serie A e B | guiderà gli arbitri dopo Rocchi
Il 7 luglio 2026 è stata annunciata la nomina di Daniele Orsato come nuovo responsabile della Commissione Arbitri Nazionale per le serie A e B. La decisione è stata comunicata dal Comitato Nazionale dell'Aia, su indicazione del nuovo direttore tecnico. Orsato, ex arbitro internazionale di 50 anni, prende il posto di Gianluca Rocchi. La nomina è immediatamente efficace e riguarda la supervisione degli arbitri nelle due massime divisioni del calcio professionistico italiano.
Roma, 7 luglio 2026 - Daniele Orsato è il nuovo responsabile della Commissione Arbitri Nazionale di Serie A e Serie B. La nomina è stata ufficializzata dal Comitato Nazionale dell'Aia su indicazione del neo direttore tecnico Domenico Messina, che ha scelto il cinquantenne ex arbitro internazionale per la successione a Gianluca Rocchi. L'ex arbitro veneto per il post-Rocchi. Orsato raccoglie il testimone in una fase particolarmente delicata per il mondo arbitrale. Rocchi, infatti, si è autosospeso dall'incarico dopo essere stato coinvolto nell'indagine della Procura di Milano, circostanza che ha reso necessario un rapido riassetto dei vertici della Can. 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net
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Cambio al vertice della Commissione Arbitri di #SerieA e #SerieB. Il nuovo designatore è Daniele #Orsato, ex arbitro internazionale di 50 anni, scelto per guidare il settore dopo l'autosospensione di Gianluca #Rocchi. La decisione è stata assunta dal Comitat x.com
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