Daniele Orsato è stato nominato nuovo responsabile della Commissione Arbitri Nazionale, che si occupa delle designazioni per le partite di Serie A e Serie B. La decisione è stata comunicata all'inizio della nuova stagione arbitrale italiana. Orsato prende il posto di chi ha ricoperto il ruolo in precedenza, assumendo ufficialmente le responsabilità di coordinare gli arbitri nei campionati di massima e seconda divisione.

Daniele Orsato nominato capo CAN: sarà lui a guidare le designazioni di Serie A e Serie B. La nuova stagione arbitrale italiana si apre con un cambiamento di grande rilievo ai vertici: Daniele Orsato è stato nominato nuovo responsabile della CAN, la Commissione Arbitri Nazionale che gestisce le designazioni per Serie A e Serie B. La decisione è stata ufficializzata al termine della conferenza stampa del Comitato Nazionale dell’ AIA, durante la quale è stato definito l’intero assetto tecnico che guiderà il settore arbitrale nella prossima annata. Ultime Notizie Serie A: tutte le novità del giorno sul massimo campionato italiano Per Orsato si... 🔗 Leggi su Calcionews24.com

© Calcionews24.com - Daniele Orsato alla guida della CAN: sarà il nuovo designatore di Serie A e Serie B

? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video

Notizie e thread social correlati

Daniele Orsato è il nuovo designatore arbitrale di Serie A e BDaniele Orsato è stato annunciato come nuovo designatore arbitrale per le serie A e B.

Daniele Orsato è il nuovo designatore degli arbitri di serie A e BDaniele Orsato di Schio è stato nominato come nuovo designatore degli arbitri di Serie A e Serie B.

Temi più discussi: Arbitri: Daniele Orsato favorito come designatore per Serie A e B; CAN C, Paolo Dondarini è il favorito per raccogliere l'eredità di Orsato; L’AIA prepara il nuovo assetto: Orsato verso la designazione in Serie A; UFFICIALE | Finisce l'era Rocchi, Daniele Orsato nuovo designatore degli arbitri di Serie A e B.

Daniele Orsato sarebbe pronto a lasciare la guida della CAN C per approdare alla CAN A e B. Nel frattempo, per la sua sostituzione in C il nome favorito è quello di Paolo Dondarini. L'articolo completo x.com

Daniele Orsato è ufficialmente il nuovo designatore degli arbitri di Serie A e BDaniele Orsato è il nuovo responsabile della CAN, la Commissione Arbitri Nazionale che si occupa delle designazioni arbitrali di Serie A e Serie B. E' ufficiale, l'ex fischietto di Schio prende il pos ... msn.com

Orsato nuovo designatore degli arbitri di Serie A e B: prende il posto di RocchiOrsato prende il posto di Rocchi, è ufficiale. Sarà lui il nuovo designatore degli arbitri di Serie A e di B. Ayroldi alla guida della C ... derbyderbyderby.it