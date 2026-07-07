Orio dibattito pubblico per pianificare il futuro | mezzo miliardo di investimenti obiettivo 23,5 milioni di passeggeri nel 2040

Un dibattito pubblico è stato avviato all’aeroporto di Orio al Serio per discutere un progetto di sviluppo che prevede investimenti di circa 500 milioni di euro. L’obiettivo è raggiungere 23,5 milioni di passeggeri entro il 2040. L’iniziativa è stata sollecitata dall’Ente nazionale per l’aviazione civile, e gli operatori dell’aeroporto si sono già mossi per pianificare il futuro oltre quella data.

Orio al Serio. Lo stimolo è arrivato da Enac, e non poteva essere altrimenti, ma in Sacbo e all’aeroporto di Orio al Serio si sono fatti trovare pronti, ormai “obbligati” a pensare in grande, lanciando lo sguardo oltre il 2040. Parola del presidente Giovanni Sanga che in fase di presentazione delle attività del dibattito pubblico, che scatterà ufficialmente martedì 7 luglio, riguardo il Piano di Sviluppo Aeroportuale 2029-2043 ha illustrato i confini di un masterplan dettagliato che guiderà l’evoluzione dello scalo bergamasco per i prossimi 17 anni. Un documento che le società di gestione, che appunto portano avanti l’attività aeroportuale... 🔗 Leggi su Bergamonews.it

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