Enac | 305 milioni di passeggeri entro il 2035 obiettivo possibile con investimenti e con un sistema Paese più efficace e agile

Notizia in breve

L’Enac prevede che entro il 2035 si raggiungeranno 305 milioni di passeggeri. Per raggiungere questo traguardo, sono necessari investimenti e un sistema Paese più efficiente e agile. Durante un convegno a Roma, esperti hanno discusso delle strategie per affrontare questa crescita. La discussione si è concentrata su miglioramenti infrastrutturali e processi più snelli nel settore dei trasporti. Nessuna decisione definitiva è stata annunciata, ma l’obiettivo resta quello di adeguare le strutture alle proiezioni di traffico future.