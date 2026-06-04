Enac | 305 milioni di passeggeri entro il 2035 obiettivo possibile con investimenti e con un sistema Paese più efficace e agile
L’Enac prevede che entro il 2035 si raggiungeranno 305 milioni di passeggeri. Per raggiungere questo traguardo, sono necessari investimenti e un sistema Paese più efficiente e agile. Durante un convegno a Roma, esperti hanno discusso delle strategie per affrontare questa crescita. La discussione si è concentrata su miglioramenti infrastrutturali e processi più snelli nel settore dei trasporti. Nessuna decisione definitiva è stata annunciata, ma l’obiettivo resta quello di adeguare le strutture alle proiezioni di traffico future.
Si è svolto giovedì 4 giugno a Roma il convegno “Tra un’epoca e un’altra: verso quale trasporto aereo?” organizzato da Enac in collaborazione con l’ Università degli Studi di Bergamo, in occasione della presentazione del Fact Book 2026, il rapporto annuale del Centro ITSM – ICCSAI Transport and Sustainable Mobility, giunto quest’anno alla sua ventesima edizione. Un evento, ospitato a Roma presso la Sala Polifunzionale della Presidenza del Consiglio dei Ministri, in cui i rappresentanti delle Istituzioni, dell’industria e del mondo accademico sono stati riuniti da Enac per confrontarsi, dati alla mano, sul presente e sul futuro del trasporto aereo che si trova ad affrontare una fase di profonda trasformazione. 🔗 Leggi su Bergamonews.it
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