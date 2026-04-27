Sicurezza Marcello FdI | Forze dell’Ordine prevedere con urgenza i rinforzi estivi e le zone rosse

Un rappresentante politico di un partito di destra ha chiesto di pianificare con urgenza rinforzi per le forze dell’ordine durante la stagione estiva nelle aree turistiche della Romagna. Ha anche proposto di istituire zone rosse come misura per aumentare l’efficacia delle operazioni contro l’illegalità diffusa. La richiesta mira a garantire maggiore sicurezza nei territori più frequentati dai turisti in questo periodo dell’anno.

Prevedere dei rinforzi estivi nei territori turistici della Romagna ed istituire zone rosse quale strumento per rafforzare l’efficacia dell’azione di contrasto ai fenomeni di illegalità diffusa. Ad impegnare la Regione con una risoluzione è Nicola Marcello (FdI). "La sicurezza urbana è una.🔗 Leggi su Riminitoday.it

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