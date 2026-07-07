Alle 13.10 è partita la quarta tappa del Tour de France, da Carcassonne a Foix. Ieri, nella terza frazione, lo sloveno ha vinto con un vantaggio di due secondi su un avversario. Entrambi i ciclisti hanno lo stesso tempo complessivo, ma il sloveno ha più piazzamenti tra i primi tre rispetto al danese, che si trova alle sue spalle in classifica generale.

Pogacar ieri si è preso la maglia gialla vincendo la terza tappa con 2" di vantaggio su Vingegaard. Per il gioco degli abbuoni, i due big hanno lo stesso tempo ma lo sloveno ha piazzamenti migliori (primo, secondo, terzo) rispetto al danese (primo secondo quarto). La seconda tappa sarà trasmessa su Rai 2 a partire dalle 14.40. Inoltre sarà disponibile in streaming su RaiPlay. Eurosport, invece, propone la diretta integrale della seconda tappa a partire dalle 13.10. Diretta testuale su Gazzetta.it. 🔗 Leggi su Gazzetta.it

© Gazzetta.it - LIVE Tour de France: al via alle 13.10 la quarta tappa da Carcassonne a Foix

? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video

È già il Tour de France 2026 di Jonas Vingegaard

Notizie e thread social correlati

Tour de France, domani la tappa da Carcassonne a Foix: 2700 metri di dislivello e quattro saliteDomani si svolgerà la quarta tappa del Tour de France, da Carcassonne a Foix, lunga 181,9 km.

Tour de France 2026, la tappa di domani Carcassonne-Foix: percorso, orari, tvIl Tour de France 2026 prosegue domani con la quarta tappa, che si svolgerà interamente in Francia.

Temi più discussi: Tour de France 2026: Risultati di tappa, classifica generale e maglie · LIVE | Ciclismo su strada; DIRETTA Tour de France 2026 LIVE, Seconda Tappa; Tour de France 2026 oggi, seconda tappa. Orari, percorso e dove vederla in tv in chiaro; LIVE Tour de France 2026, tappa di oggi in DIRETTA: stavolta niente regali! Pogacar stacca tutti e si prende anche la maglia gialla!.

Ci aspetta una gran bella tappa! 195.9 km con quasi 4mila metri di dislivello positivo: come si muoveranno i big? Guarda tutte le tappe del Tour de France 2026 in diretta su HBO Max e Discovery+ #Ciclismo #Cycling #TourdeFrance #TDF2026 x.com

Il Primo Tour de France Che Non Devi Solo Guardare reddit

LIVE Tour de France: al via alle 13.10 la quarta tappa da Carcassonne a FoixDopo l'avvio in Spagna, la quarta frazione prenderà il via in Francia: 2700 m di dislivello, 4 salite e 37 gradi ... gazzetta.it

Tour De France: tutteLo sloveno, magistralmente pilotato da Del Toro, vince lo sprint in cima allo strappo. Secondo il danese, che cede il simbolo del primato ... gazzetta.it