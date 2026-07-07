LIVE Tour de France | al via alle 13.10 la quarta tappa da Carcassonne a Foix

Da gazzetta.it 7 lug 2026 | 🔊 Ascolta la notizia
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Alle 13.10 è partita la quarta tappa del Tour de France, da Carcassonne a Foix. Ieri, nella terza frazione, lo sloveno ha vinto con un vantaggio di due secondi su un avversario. Entrambi i ciclisti hanno lo stesso tempo complessivo, ma il sloveno ha più piazzamenti tra i primi tre rispetto al danese, che si trova alle sue spalle in classifica generale.

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Pogacar ieri si è preso la maglia gialla vincendo la terza tappa con 2" di vantaggio su Vingegaard. Per il gioco degli abbuoni, i due big hanno lo stesso tempo ma lo sloveno ha piazzamenti migliori (primo, secondo, terzo) rispetto al danese (primo secondo quarto). La seconda tappa sarà trasmessa su Rai 2 a partire dalle 14.40. Inoltre sarà disponibile in streaming su RaiPlay. Eurosport, invece, propone la diretta integrale della seconda tappa a partire dalle 13.10. Diretta testuale su Gazzetta.it. 🔗 Leggi su Gazzetta.it

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