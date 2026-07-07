Orari Motogp Germania 2026 | guida tv al weekend del Sachsenring I segreti del circuito

Il fine settimana al Sachsenring per la MotoGP Germania 2026 si svolge con orari dedicati alla gara e alle qualifiche. La lotta al titolo resta aperta, mentre il pilota italiano ha accumulato tre zeri nelle ultime gare, tra cui Brno e Assen, perdendo terreno in classifica. La gara si terrà domenica, con orari di partenza e diretta tv da confermare. La classifica si mantiene molto combattuta, con diversi piloti ancora in corsa per il titolo mondiale.

Bologna, 7 luglio 2026 – A guardare la classifica della Moto gp si capisce benissimo quanto sia incerta la lotta al titolo. Soprattutto, fa male vedere tre zeri domenicali per Marco Bezzecchi, che così ha dissipato tutto il suo vantaggio tra il Balaton, steso dal compagno Martin, Brno e Assen, dove gli errori li ha commessi lui in persona. Così, Jorge è passato in testa con 7 punti di vantaggio, ma dietro arrembano Di Giannantonio a meno 16, un straripante Ogura a meno 25 e ovviamente Marc Marquez a meno 40. Non vanno esclusi dalla battaglia nemmeno Fernandez, Acosta e Bagnaia e adesso si staglia davanti a tutti l’ultimo appuntamento di luglio prima della pausa estiva. 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net

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