MotoGp gran premio di Spagna a Jerez | i segreti del circuito e orari tv

Il Gran Premio di Spagna di MotoGP si svolge sul circuito di Jerez, noto per le sue curve strette e le alte velocità nei rettilinei. La gara del 2026 vede Aprilia in testa alla classifica generale, con Marco Bezzecchi che ha vinto le prime tre tappe stagionali. Jorge Martin, suo compagno di squadra, ha ottenuto buoni piazzamenti grazie alle Sprint, rimanendo vicino ai leader. La gara è in programma nelle prossime ore e sarà trasmessa in diretta televisiva.

Bologna, 21 aprile 2026 – Aprilia in fuga, tutte le altre a inseguire. Le prime tre gare del 2026 hanno parlato chiaro: Marco Bezzecchi è stato imprendibile per tutti, compreso per il suo compagno di squadra Jorge Martin, il quale ha sfruttato le Sprint per rimanere in scia. Infatti, il Bez non è a punteggio pieno per un paio di sanguinosi errori al sabato, prontamente riscattati la domenica, dove ha sempre vinto e con margine. Il pilota Aprilia detiene anche il record di giri condotti consecutivamente in testa, considerando anche il finale della stagione 2025, e si candida a essere il primo rivale di Marc Marquez, il campione del mondo in carica limitato da un inizio di campionato difficile tra una Desmosedici inferiore e un braccio non al 100%.🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net © Sport.quotidiano.net - MotoGp, gran premio di Spagna a Jerez: i segreti del circuito e orari tv Notizie correlate MotoGP, GP Spagna 2026: programma, orari, tv, streaming. Calendario 24-26 aprile a JerezNel week end del 24-26 aprile il Motomondiale tornerà in scena a Jerez de la Frontera, per il GP dei Spagna. Leggi anche: MotoGp 2026, si parte: gli orari tv del Gp della Thailandia e i segreti del circuito Contenuti di approfondimento Temi più discussi: Gli orari del Gran Premio di Spagna 2026; Quando si corre il GP di Spagna di MotoGP? Il programma completo; MotoGP | Ecco gli orari TV di Sky, Now e TV8 del Gran Premio di Spagna; Il GP d'Italia al Mugello compie 50 anni: la locandina speciale. MotoGp, gran premio di Spagna a Jerez: i segreti del circuito e orari tvLa Moto gp riparte dall’Europa e dal tradizionale gran premio di Spagna a Jerez. Aprilia comanda con Bezzecchi, Ducati punta a risalire grazie agli aggiornamenti e un Marc Marquez in migliori condizio ... sport.quotidiano.net Gran Premio di Spagna: le gare più belle corse a JerezNell’appuntamento inaugurale della stagione 2005, a giocarsi il gradino più alto del podio fino alla fine sono stati Valentino Rossi, sulla Yamaha, e Sete Gibernau, in sella alla Honda. In testa l’ita ... motogp.com MOTOGP - FINALMENTE A CASA ALEIX ESPARGARO: “È STATA LA CADUTA PIÙ BRUTTA DELLA MIA CARRIERA” Aleix Espargaró è stato dimesso dall'ospedale di Kuala Lumpur alcuni giorni fa, dopo un intervento chirurgico, durato 6 ore, per la frattura di facebook Buon compleanno, Uccio! Happy birthday from the whole team #MotoGP #PertaminaEnduroVR46RacingTeam x.com