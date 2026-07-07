La Regione ha avviato l’operazione ‘Marche Sicure’, un piano in sei punti che mira a contrastare i nuovi fenomeni di illegalità. Il modello si basa su prevenzione, innovazione tecnologica e collaborazione tra prefetture, forze dell’ordine, enti locali, parti sociali e cittadini. L’obiettivo è creare un sistema integrato su tutto il territorio, con l’intento di affrontare efficacemente le sfide emergenti e garantire maggiore sicurezza.

In campo ‘Marche Sicure’: la Regione dice basta ad ogni forma di illegalità e propone un modello integrato di collaborazione su tutto il territorio che si basa su prevenzione, innovazione tecnologica e massima collaborazione istituzionale tra prefetture, forze dell’ordine, enti locali, parti sociali e cittadini. È quanto deciso dalla giunta regionale in un atto di indirizzo che individua sei direttrici strategiche che saranno oggetto di successivi provvedimenti da parte della giunta, di accordi istituzionali, protocolli operativi e bandi pubblici. "La sicurezza è un presupposto fondamentale – sottolineato dalla Regione – per garantire la qualità della vita, la coesione sociale e la competitività del sistema economico locale". 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

© Ilrestodelcarlino.it - Operazione ’Marche Sicure’. Piano in sei punti della Regione: "Nuovi fenomeni da affrontare"

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