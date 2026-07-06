La Regione annuncia l'avvio dell'operazione 'Marche Sicure' per contrastare l'illegalità diffusa. L’intervento prevede l’aumento delle forze di polizia locale, il rafforzamento della videosorveglianza e la creazione di control rooms. Inoltre, si concentrerà sulla lotta all’abusivismo commerciale, ai subaffitti irregolari, all’uso di alcolici e sostanze stupefacenti. La misura mira a garantire più sicurezza nelle aree pubbliche e a contrastare le attività illegali presenti sul territorio.

Ancona, 6 luglio 2026 – La Regione dice basta all’illegalità diffusa e propone ‘Marche Sicure’: più polizia locale, potenziamento della videosorveglianza, istituzione delle control rooms ma anche lotta all' abusivismo commerciale, ai subaffitti irregolari, all' abuso di alcolici e sostanze stupefacenti. La proposta è di un modello integrato su tutto il territorio che si basa su prevenzione, innovazione tecnologica e massima collaborazione istituzionale tra prefetture, forze dell'ordine, enti locali, parti sociali e cittadini. È quanto deciso dalla giunta regionale in un atto di indirizzo che individua sei direttrici strategiche che saranno oggetto di successivi provvedimenti da parte della giunta, di accordi istituzionali, protocolli operativi e bandi pubblici. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

© Ilrestodelcarlino.it - “Basta all’illegalità diffusa”, Acquaroli promuove l'operazione 'Marche Sicure': ecco su cosa si punta

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