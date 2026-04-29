Via all’operazione Spiagge sicure Pronti ventuno nuovi bagnini

Chi l’ha detto che mancano i bagnini in spiaggia? Arrivano i rinforzi. Sono i 21 nuovi assistenti bagnanti formati da Sport Village autorizzati e riconosciuti dalla Federazione Italiana Nuoto. Il gruppo, composto da ragazzi e ragazze tra i 16 e i 32 anni, ha brillantemente superato l’esame per il conseguimento del brevetto P (piscina), riconosciuto dal Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti. Il primo passo per poi affrontare la fase due: "Dal 4 maggio inizierà l’addestramento per il brevetto Mip (Mare, acque interne e piscine), necessario per sorvegliare le spiagge e salire sulle torrette durante la stagione estiva", annuncia il presidente di Sport Village Andrea Sebastianelli.🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

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