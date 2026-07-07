One UI 9 Samsung | tutti gli smartphone che la riceveranno

Samsung ha annunciato che One UI 9, la nuova versione dell’interfaccia basata su Android, sarà disponibile a breve per numerosi modelli di smartphone Galaxy. La distribuzione del software interesserà diversi dispositivi, senza specificare quali, e avverrà nel corso delle prossime settimane. La nuova versione dell’interfaccia sostituirà le versioni precedenti sui device compatibili. Non sono stati forniti dettagli su eventuali aggiornamenti o modifiche specifiche rispetto alle versioni precedenti.

One UI 9 è la nuova versione dell’interfaccia Samsung, costruita sopra Android e destinata a diventare, nelle prossime settimane, il software di riferimento per gran parte del catalogo Galaxy. Samsung l’ha impostata come evoluzione diretta di One UI 8.5, l’aggiornamento incentrato sull’intelligenza artificiale arrivato pochi mesi fa con funzioni come il filtro chiamate basato su IA, le trascrizioni vocali in tempo reale e un Bixby rinnovato grazie a Perplexity. Con One UI 9, Samsung punta a perfezionare quell’impianto piuttosto che stravolgerlo, ma introduce comunque un tassello che il colosso coreano definisce il cambiamento più rilevante degli ultimi anni: Gemini Intelligence, un assistente agentivo capace di portare a termine compiti articolati senza supervisione costante. 🔗 Leggi su Pantareinews.com

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