Su alcuni modelli Galaxy, tra cui quelli della serie S e A, sono stati rimossi i filtri video con l’aggiornamento a One UI 8.5. Questa modifica riguarda specificamente i dispositivi aggiornati alla nuova versione del sistema operativo. La rimozione dei filtri può influire sulla possibilità di applicare effetti durante la registrazione o editing dei video. Inoltre, la compressione post-registrazione dei video potrebbe comportare una perdita di qualità rispetto alle versioni precedenti.

? Punti chiave Quali modelli Galaxy sono stati colpiti da questa rimozione software?. Come influisce la compressione post-registrazione sulla qualità dei video?. Perché il sistema annulla automaticamente i filtri durante la ripresa?. Chi ha deciso di separare definitivamente la gestione estetica dei video?.? In Breve Rimozione persiste su modelli Galaxy S26, S25, S24, S23 e serie Galaxy Tab S10.. Effetti Film classico, Cristallo e Pop non applicabili in 8K, 4K o 1080p.. Tentativo di attivazione tramite modalità foto fallisce sistematicamente durante la registrazione video.. L'editing post-registrazione tramite Galleria comporta ulteriore compressione del file video finale. 🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - Samsung One UI 8.5: spariti i filtri video su Galaxy S e serie A

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