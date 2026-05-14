Samsung Galaxy S26 | parte la beta di One UI 9 con nuove funzioni

È iniziata la fase di test della versione beta di One UI 9 sui dispositivi Galaxy S26. La nuova versione introduce modifiche alla gestione del volume e della luminosità dello schermo. Tra le novità, ci sono aggiornamenti relativi alle funzioni di produttività su Samsung DeX, che consentono di migliorare l’esperienza d’uso del desktop collegato allo smartphone. La beta permette agli utenti di provare in anteprima le modifiche prima del rilascio ufficiale.

? Domande chiave Come cambierà la gestione del volume e della luminosità sullo schermo?. Quali nuove funzioni di produttività arrivano sul desktop Samsung DeX?. Come funziona la nuova funzione Tape per nascondere le note?. Perché la privacy GPS riceverà un nuovo indicatore visivo blu?.? In Breve Beta disponibile in Germania per i possessori di serie Galaxy S26.. Rilascio versione stabile previsto per luglio con nuovi dispositivi pieghevoli.. Nuova funzione Tape in Samsung Notes per nascondere informazioni nelle note.. TalkBack si unifica con software Google tramite aggiornamenti Play Store.. Samsung ha dato il via alla prima fase beta di One UI 9 in Germania, aprendo l’accesso al nuovo aggiornamento basato su Android 17 per i possessori di Galaxy S26. 🔗 Leggi su Ameve.eu

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