Un uomo ha confessato l’omicidio del capo ultrà, Vittorio Boiocchi, dichiarando: “Mi assumo la piena responsabilità”. Durante l’interrogatorio, ha anche espresso le sue scuse ai familiari della vittima per il dolore arrecato. La confessione è arrivata dopo giorni di indagini e interrogatori. La polizia ha confermato che l’indagato ha ammesso il suo coinvolgimento nel delitto. Nessun’altra informazione è stata resa nota sulle modalità dell’omicidio.

“Mi assumo la piena responsabilità per l’omicidio di Vittorio Boiocchi e porgo le mie più sincere scuse ai suoi famigliari per il dolore che ho causato. Non sapevo chi fosse non la conoscevo personalmente. Ero dipendente da cocaina e questo mi ha portato a prendere decisioni discutibili senza alcun tipo di lucidità”. Lo ha confessato in aula nel corso di dichiarazioni spontanee Daniel D’Alessandro, uno degli imputati nel processo a Milano per l’omicidio del 29 ottobre 2022 di Vittorio Boiocchi, storico capo ultrà interista. New York, Washington, Miami, Bruxelles, Londra, Parigi, Berlino, Madrid, Varsavia, Praga, Ginevra, Vienna, Casablanca, Tokyo, Hong Kong 🔗 Leggi su Lapresse.it

© Lapresse.it - Omicidio capo ultrà Boiocchi, D'Alessandro confessa: "Mi assumo piena responsabilità"

? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video

Notizie e thread social correlati

L'omicidio del capo ultrà Boiocchi. D'Alessandro: "L'ho ucciso io e neanche lo conoscevo"Un uomo ha confessato di aver ucciso il capo ultrà, affermando di non conoscerlo.

Omicidio di Vittorio Boiocchi, Daniel D’Alessandro confessa in aula: “Sono stato io, me lo chiese Marco Ferdico”Daniel D’Alessandro ha confessato di aver ucciso Vittorio Boiocchi durante l’udienza davanti alla Corte d’Assise.

Temi più discussi: Licensable picture: Milano, Marco Ferdico in tribunale per il processo sull'omicidio del capo ultrà Vittorio Boiocchi; Omicidio capo ultrà Boiocchi, 'l'ho ucciso io e neanche lo conoscevo'; Licensable picture: Milano, Marco Ferdico in tribunale per il processo sull'omicidio del capo ultrà Vittorio Boiocchi; F1, Panis: 'Antonelli può diventare leggenda come Senna o Schumacher'.

Omicidio capo ultrà Boiocchi, 'l'ho ucciso io e neanche lo conoscevo'Quando stava entrando nel palazzo, purtroppo esplosi i colpi. Lo feci per 15-16mila euro, facevo tutto quello che mi chiedeva Marco Ferdico, ero dipendente dalla cocaina. Chiedo scusa alla famiglia, ... quotidiano.net

Omicidio Boiocchi, confessione in aula. Ho ucciso io il capo ultrà dell'InterL'ammissione durante il processo da parte di Daniel D'Alessandro, uno degli imputati per il delitto del 29 ottobre 2022 ... avvenire.it