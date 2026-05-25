Un uomo ha confessato di aver ucciso il capo ultrà, affermando di non conoscerlo. Durante un'uscita, ha sparato mentre l’altra persona stava entrando in un edificio. La motivazione sarebbe legata a un debito di circa 15-16mila euro, e l’uomo ha dichiarato di aver agito sotto l’effetto di cocaina, seguendo le richieste di un altro soggetto. La confessione è stata resa davanti alle forze dell’ordine.

«Quando stava entrando nel palazzo, purtroppo esplosi i colpi. Lo feci per 15-16mila euro, facevo tutto quello che mi chiedeva Marco Ferdico, ero dipendente dalla cocaina. Chiedo scusa alla famiglia, nemmeno lo conoscevo». Daniel D’Alessandro, uno degli imputati nel processo a Milano per l’omicidio del 29 ottobre 2022 di Vittorio Boiocchi, storico capo ultrà interista, ha confessato in aula con dichiarazioni spontanee. L’ammissione dopo quelle nelle indagini di altri imputati, tra cui il pentito e ex capo della curva Nord nerazzurra Andrea Beretta, mandante, e Marco Ferdico, ex del direttivo della Nord e «organizzatore» del delitto.... 🔗 Leggi su Feedpress.me

© Feedpress.me - L'omicidio del capo ultrà Boiocchi. D'Alessandro: "L'ho ucciso io e neanche lo conoscevo"

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