Una donna di 59 anni, residente a Milano, è stata trovata morta ieri sera in un appartamento di via Hope, a Sanremo. Le forze dell’ordine stanno indagando sulle cause del decesso, con l’ipotesi principale che si tratti di un omicidio. Non sono stati resi noti ulteriori dettagli sulla scena del crimine o sulle circostanze che hanno portato alla morte.

Milano, 7 luglio 2026 – Una donna di 59 anni, residente a Milano, è stata trovata morta ieri sera in un'abitazione di via Hope, a Sanremo. Sulle cause del decesso indagano i carabinieri e l’ipotesi più accreditata è quella dell’ omicidio. Sono intervenuti i carabinieri I sospetti . Le indagini sono condotte dai carabinieri, coordinati dalla Procura di Imperia. Tra gli elementi al vaglio degli inquirenti vi è anche la posizione del figlio della vittima, presunto autore del delitto. Gli accertamenti sono in corso. Sarebbe stato lui stesso a chiamare i vigili del fuoco perché non riusciva a entrare nell'appartamento. I pompieri, per accedere all'immobile sono passati da un terrazzino. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it

Segui gli aggiornamenti su Sanremo.

© Ilgiorno.it - Omicidio a Sanremo, la donna di 59 anni trovata morta è residente a Milano

? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video

Bimba di 2 anni morta, arrestata la madre - Vita in diretta 10/02/2026

Notizie e thread social correlati

Donna di 59 anni trovata morta in casa dal figlio a Sanremo: si indaga per omicidioUna donna di 59 anni è stata trovata morta nella sua abitazione a Sanremo dal figlio.

Leggi anche: Donna di 59 anni trovata morta in casa a Sanremo: ipotesi strangolamento. I sospetti sul figlio

Temi più discussi: Femminicidio a Ceriana, sulle alture di Sanremo: donna uccisa in casa, il compagno in caserma; Donna uccisa a Sanremo, indagini dei carabinieri; Omicidio di Ceriana, oggi l’autopsia sul corpo di Mary Hopkins; Becken Olivieri: la confessione in caserma, poi il crollo con gli avvocati.

Una donna di 59 anni è stata trovata morta nella serata di ieri in un'abitazione di via Hope a Sanremo. Secondo quanto si apprende, gli investigatori ritengono che si tratti di un omicidio. Tra gli elementi al vaglio degli inquirenti vi è anche la posizione del figli x.com

Sanremo, donna di 59 anni trovata morta in casa: si indaga per omicidio, al vaglio la posizione del figlioUna donna di 59 anni è stata trovata morta nella serata di lunedì 6 luglio in un'abitazione a Sanremo. Chi indaga sospetta che si tratti di omicidio. Al vaglio degli inquirenti vi è la posizione del f ... tg.la7.it

Omicidio a Sanremo, la donna di 59 anni trovata morta è residente a MilanoSul cadavere evidenti segni di violenza che lasciano pensare a uno strangolamento. Il figlio della vittima interrogato dai carabinieri ... ilgiorno.it

Omicidio-suicidio: madre uccide la figlia 13enne e poi si toglie la vita reddit