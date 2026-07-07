In piazza Maggiore si svolge un omaggio a Lucio Dalla, organizzato dalla Cineteca con il supporto della Fondazione Dalla. Durante l’evento, viene raccontato il concerto che si è perso, con Veltroni tra gli intervenuti. L’iniziativa coinvolge la proiezione di materiale e ricordi legati al cantautore, senza indicare dettagli sulle modalità o sul programma specifico.

Omaggio a Lucio Dalla, stasera in piazza Maggiore, dedicato al cantautore dalla Cineteca con la collaborazione della Fondazione Lucio Dalla. La serata si aprirà alle 18 al Modernissimo, con la proiezione di ’Per Lucio’ di Pietro Marcello, il documentario che intreccia riflessioni e memorie condivise da Tobia Righi e Stefano Bonaga, la vicenda umana e artistica del cantautore bolognese e la storia italiana. Il presidente della Fondazione Lucio Dalla, Andrea Faccani, interverrà all’introduzione dell’evento speciale, portando il ricordo personale di Lucio e l’esperienza di vent’anni di lavoro a fianco del cugino. Alle 21.45 il clou, in piazza Maggiore, sarà invece proiettato DallAmeriCaruso. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

© Ilrestodelcarlino.it - Omaggio a Dalla in piazza Maggiore. Veltroni racconta il concerto perduto

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