Il venerdì di Fiorimpopoli con il concerto in piazza Garibaldi ospiterà Brava! - Omaggio a Mina

Venerdì a Fiorimpopoli si terrà un concerto in piazza Garibaldi dedicato a Mina, intitolato “Brava! - Omaggio a Mina”. L’evento fa parte di Fiorimpopoli 2026, la manifestazione che ogni anno dà il via alla stagione primaverile nella zona della Romagna. Sono stati predisposti tutti i preparativi per questa serata musicale, che coinvolge artisti e pubblico della zona.

Tutto è pronto per il ritorno di Fiorimpopoli 2026, l'appuntamento che ogni anno inaugura la primavera nel cuore della Romagna. Dall'8 al 10 maggio, il centro storico di Forlimpopoli si vestirà di nuovi colori e profumi, trasformandosi in un vasto percorso espositivo dedicato al florovivaismo.🔗 Leggi su Forlitoday.it

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