Primo Maggio il concerto in Piazza Maggiore con Nada Murubutu Giancane e altri

Il primo maggio 2026 si terrà un concerto gratuito in Piazza Maggiore a Bologna, promosso da Cgil Bologna e Cisl metropolitana, con il supporto di Arcibologna e Radiocittàfujiko. Sul palco si esibiranno artisti come Nada, Murubutu e Giancane, tra gli altri. L’evento è stato annunciato come una grande festa in piazza, con l’obiettivo di celebrare la giornata attraverso musica dal vivo e momenti di socializzazione.

“Una grande festa in piazza”: è questo il claim del 1°maggio 2026 in Piazza Maggiore a Bologna e del concerto gratuito organizzato da Cgil Bologna e Cisl metrobo in collaborazione con Arcibologna e Radiocittafujiko. Sul palco una lunga maratona musicale con Murubutu, Giancane, Nada, Pierdavide.🔗 Leggi su Bolognatoday.it Notizie correlate The Cage, venerdì 27 marzo il concerto di MurubutuVenerdì 27 marzo, in seno al tour chiamato "La vita segreta di nuove città", torna al The Cage Murubutu. Concerto Primo Maggio Roma: il ritorno di GeolieriL Fenomeno musicale tra i più eclatanti che l’Italia abbia visto e vissuto nell’ultimo decennio, si aggiunge alla ricca lineup che anche quest’anno... Contenuti e approfondimenti Temi più discussi: Concertone Primo Maggio, per la prima volta sul palco la formazione storica dei Litfiba; Concertone Primo Maggio: spuntano Arisa e Pierpaolo Spollon come conduttori, i primi cantanti annunciati (in attesa del super Big misterioso) e il concorso 1MNEXT; Concertone Roma, sul palco del Primo Maggio la formazione storica dei Litfiba; Concerto del Primo Maggio a Roma, i cantanti e cosa sappiamo finora. Concerto del Primo Maggio a Roma, i cantanti e cosa sappiamo finoraIl Concerto del Primo Maggio a Roma è uno degli appuntamenti musicali più attesi della stagione. L’evento, in programma venerdì 1° maggio 2026 nella splendida cornice offerta da Piazza San Giovanni, ... tg24.sky.it Irama si aggiunge al Concertone del Primo Maggio 2026 a Roma: la lineup completaIrama entra nella lineup del Concerto del Primo Maggio 2026 a Roma, dedicato al lavoro dignitoso nell'era dell'intelligenza artificiale. megamodo.com Cgil Padova. . A margine del dibattito sul decreto Primo Maggio a cui starebbe lavorando l’esecutivo, il segretario generale della Cgil, Maurizio Landini, intervistato a “In Onda” su La7, ha criticato duramente l’approccio del governo sul tema del lavoro. Video a - facebook.com facebook Sale sul palco del Primo Maggio Roma portando con sé un mondo fatto di emozioni sincere e sonorità profonde. A #1m2026 Sissi x.com