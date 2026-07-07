Oltre la zona grigia | con Aspie Future il lavoro diventa accessibile per l’autismo ad alto funzionamento

Un nuovo progetto mira a facilitare l’inserimento lavorativo di persone con autismo ad alto funzionamento. Si chiama Aspie Future ed è stato ideato per chi fatica a trovare un ambiente professionale inclusivo. Il progetto si rivolge a un gruppo che spesso resta ai margini del mercato del lavoro. Non sono stati comunicati dettagli sui metodi o sui risultati, ma l’obiettivo è creare opportunità concrete per questa categoria.

C’è un bisogno che spesso resta invisibile, sospeso tra due mondi che non riescono ad accoglierlo pienamente. È da qui che nasce Aspie Future, un progetto sperimentale pensato per persone con autismo ad alto funzionamento che faticano a trovare un contesto lavorativo adatto a loro. Trentacinque anni di esperienza, una nuova missione. A far da traino è l’esperienza di SER.e N.A. (realtà bergamasca con 35 anni di attività, guidata da Marcella Giazzi), da sempre attiva su due fronti: il sostegno alle persone con disabilità nel corso del loro progetto di vita (dalla minore età fino all’età adulta, nei progetti scolastici, di tempo libero, diurni e residenziali) e nell’area del supporto e sostegno alle persone anziane, attraverso progetti domiciliari e di comunità. 🔗 Leggi su Bergamonews.it

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