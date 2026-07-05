collaborazionismo in ucraina la zona grigia dei dipendenti pubblici sotto occupazione

Il 24 febbraio 2022, Svetlana, dipendente dell’ufficio anagrafe in un villaggio della regione di Kharkiv, si trovava fuori casa quando ha ricevuto una telefonata. La sua attività lavorativa si svolgeva prima dell’occupazione russa dell’Ucraina. La sua vicenda si inserisce in un quadro più ampio di dipendenti pubblici che si sono trovati coinvolti in situazioni di collaborazione o resistenza durante il periodo di occupazione. La sua storia rappresenta la complessità delle scelte individuali in un contesto di conflitto armato.

Svetlana, 53 anni, lavorava nell’ufficio anagrafe di Kivsharivka, un piccolo villaggio nella regione di Kharkiv, in Ucraina. La mattina del 24 febbraio 2022, come ogni giorno, stava uscendo di casa per andare in ufficio quando è squillato il telefono. «Mio figlio mi ha chiamata dicendomi di accendere la televisione», racconta a Lettera43. «L’ invasione era iniziata. Ho visto i nostri soldati ripiegare verso Kharkiv e pochi giorni dopo, la strada fuori dal paese era invasa da carri armati e blindati russi». La vita dei dipendenti pubblici sotto occupazione. Nelle prime fasi del conflitto, gran parte della regione di Kharkiv è stata occupata dalle forze armate russe. 🔗 Leggi su Lettera43.it

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