Il Giro d'Italia a Napoli in una zona ad alto rischio cadute il percorso originario modificato a causa dei cantieri

A Napoli, il percorso del Giro d'Italia ha subito una variazione rispetto alla pianificazione originale. La modifica si è resa necessaria a causa di lavori in corso nella zona, considerata ad alto rischio cadute. La deviazione riguarda una parte del tracciato che attraversa l'area interessata dai cantieri, rendendo necessario un adattamento per garantire la sicurezza dei partecipanti e dei spettatori lungo il percorso. La nuova configurazione è stata comunicata agli organizzatori e alle autorità competenti.

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