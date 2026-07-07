Durante la manifestazione musicale, si è svolta la reunion della storica band, coinvolgendo artisti come Beat, Sting e Fresu. È stato anche effettuato un omaggio a Davis. La kermesse ha visto la partecipazione di diversi musicisti in vari eventi, con il Perigeo che ha avuto il suo ultimo appuntamento in Umbria Jazz. La manifestazione ha proseguito con vari concerti e spettacoli, attirando numerosi spettatori e appassionati di musica.

Eventi La reunion della storica band nelle giornate della grande kermesse musicale. E poi Beat, Sting, Fresu e l’omaggio a Davis Eventi La reunion della storica band nelle giornate della grande kermesse musicale. E poi Beat, Sting, Fresu e l’omaggio a Davis Due «poli d’attrazione» jazzistici forti per l’inizio di Umbria Jazz, sabato 4: Kind of Miles di Paolo Fresu (teatro Morlacchi) e il Last Concert del Perigeo (arena S.Giuliana). Nella rassegna (nata nel 1973) i recital vanno ad immergersi nel flusso dell’offerta sonora, con concerti gratuiti in nove postazioni e a pagamento, tra la Sala Podiani, il Morlacchi e l’arena «artificiale». Il pubblico partecipa in «transumanza» al «flusso sonoro», dentro una sorta di città della musica policentrica in cui appassionati, turisti, giovani e tanti meno giovani si fondono in un’apparente unità. 🔗 Leggi su Ilmanifesto.it

© Ilmanifesto.it - Oltre la tradizione e i linguaggi, «l’ultimo» Perigeo a Umbria jazz

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