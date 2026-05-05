Mazzoni Umbria Jazz | All' edizione 2026 oltre 400 ore di musica e 500 artisti

A Milano, il festival Umbria Jazz ha annunciato che nel 2026 si terranno 275 eventi, più della metà dei quali gratuiti. La manifestazione prevede oltre 400 ore di musica, coinvolgendo 500 musicisti e 80 band distribuite su 15 palchi. La prossima edizione si presenta con un programma ricco e vario, confermando l’impegno di offrire un evento musicale di grande rilievo.

Milano, 4 mag. (Adnkronos) - “Il calendario di Umbria Jazz 2026 prevede 275 eventi, oltre la metà gratuiti, 400 ore di musica, 500 musicisti, 80 band e 15 palchi. Difficile nominare tutti gli artisti che prenderanno parte a questo grandissimo programma: dall'apertura di Sting a Zucchero, da Jon Batiste a Elvis Costello fino a Laurie Anderson”. Sono le parole di Stefano Mazzoni, presidente Fondazione di partecipazione Umbria Jazz, a Milano alla presentazione di ‘Umbria Jazz', il festival di musica jazz in svolgimento a Perugia dal 3 al 12 luglio 2026. “Per dieci giorni l'Arena Santa Giuliana, main stage del festival, sarà...🔗 Leggi su Iltempo.it © Iltempo.it - Mazzoni (Umbria Jazz): "All'edizione 2026 oltre 400 ore di musica e 500 artisti" Notizie correlate Leggi anche: Umbria Jazz torna a Perugia con oltre 500 artisti dal mondo, apre Sting Umbria Jazz 2026, i concerti alla Galleria Nazionale: il programma e gli artistiPronto il calendario dei concerti di Umbria Jazz che saranno ospitati alla Sala Podiani della Galleria nazionale dell’Umbria. Aggiornamenti e contenuti dedicati Temi più discussi: Umbria Jazz, Sting apre a Perugia la 53esima edizione; Umbria Jazz 2026 nel segno delle contaminazioni; Siamo un brand globale, con un indotto di 30 milioni di euro. Umbria Jazz, Sting apre a Perugia la 53esima edizioneSarà Sting ad aprire il 3 luglio la 53ma edizione di Umbria Jazz, in programma fino al 12 luglio nel centro storico di Perugia, trasformato per undici giorni in un grande villaggio globale della music ... ansa.it Umbria Jazz, Stefano Mazzoni il nuovo presidenteStefano Mazzoni è il nuovo presidente della Fondazione di partecipazione Umbria Jazz. Lo ha eletto l'assemblea dei soci che ha approvato il bilancio relativo al 2024. Nella stessa occasione - si legge ... rainews.it Presentata l'edizione 2026 di Umbria Jazz. x.com Umbria Jazz 2026 omaggia un secolo di Davis e Coltrane Undici giorni di musica, oltre 500 artisti e un programma che guarda alla storia: il manifesto porta la firma di Dario Fo nell'anno del centenario L'articolo con il programma completo https://www.umbria2 - facebook.com facebook