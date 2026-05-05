Mazzoni Umbria Jazz | All' edizione 2026 oltre 400 ore di musica e 500 artisti

Da iltempo.it 5 mag 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

A Milano, il festival Umbria Jazz ha annunciato che nel 2026 si terranno 275 eventi, più della metà dei quali gratuiti. La manifestazione prevede oltre 400 ore di musica, coinvolgendo 500 musicisti e 80 band distribuite su 15 palchi. La prossima edizione si presenta con un programma ricco e vario, confermando l’impegno di offrire un evento musicale di grande rilievo.

Milano, 4 mag. (Adnkronos) - “Il calendario di Umbria Jazz 2026 prevede 275 eventi, oltre la metà gratuiti, 400 ore di musica, 500 musicisti, 80 band e 15 palchi. Difficile nominare tutti gli artisti che prenderanno parte a questo grandissimo programma: dall'apertura di Sting a Zucchero, da Jon Batiste a Elvis Costello fino a Laurie Anderson”. Sono le parole di Stefano Mazzoni, presidente Fondazione di partecipazione Umbria Jazz, a Milano alla presentazione di ‘Umbria Jazz', il festival di musica jazz in svolgimento a Perugia dal 3 al 12 luglio 2026. “Per dieci giorni l'Arena Santa Giuliana, main stage del festival, sarà...🔗 Leggi su Iltempo.it

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© Iltempo.it - Mazzoni (Umbria Jazz): "All'edizione 2026 oltre 400 ore di musica e 500 artisti"

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