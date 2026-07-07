In sole quattro ore, un gazebo di Fratelli d’Italia ha raccolto oltre 260 firme contro l’introduzione delle strisce blu. La petizione si oppone all’installazione di parcheggi a pagamento nell’isola pedonale, coinvolgendo cittadini che hanno firmato in breve tempo. La raccolta si è svolta in una piazza centrale della città, attirando numerosi passanti interessati alla questione. La proposta di istituire le strisce blu ha suscitato reazioni immediate e numerose adesioni.

In appena quattro ore 260 firme per dire "no" all’introduzione della sosta a pagamento. Le ha raccolte Fratelli d’Italia con un gazebo nell’isola pedonale. "Un risultato che dimostra quanto questo tema sia sentito dai cittadini. Tra i firmatari, la quasi totalità dei commercianti del centro, che condividono la nostra posizione: qualsiasi forma di ticket finirebbe per allontanare i clienti, penalizzare gli esercizi di vicinato e impoverire ulteriormente il cuore commerciale di Cologno ", denuncia il capogruppo Giuseppe Di Bari. L’amministrazione ha annunciato un nuovo piano che prevede, per la prima volta, strisce blu lungo le direttrici... 🔗 Leggi su Ilgiorno.it

© Ilgiorno.it - Oltre 260 firme in quattro ore: no alle strisce blu

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