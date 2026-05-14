Strisce blu a Roma boom di controlli e multe nei primi quattro mesi del 2026
Nei primi quattro mesi del 2026, i controlli sulle strisce blu a Roma sono aumentati considerevolmente, portando a un incremento delle multe e degli incassi. Questo risultato deriva da una più efficace gestione del lavoro degli ausiliari Atac, incaricati di verificare il pagamento della sosta delle automobili nelle aree designate. Le autorità hanno intensificato le operazioni di controllo per garantire il rispetto delle norme di parcheggio in tutta la città.
Aumentano i controlli e, di conseguenza, incassi e sanzioni. Un risultato ottenuto grazie ad una migliore organizzazione del lavoro degli ausiliari Atac che verificano il pagamento della sosta delle automobili sulle strisce blu di Roma. È quanto è emerso nel corso dell’ultima audizione in.🔗 Leggi su Romatoday.it
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